صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عملہ کی کمی پر اساتذہ کی عارضی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

  • لاہور
عملہ کی کمی پر اساتذہ کی عارضی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

لاہور(خبر نگار)صوبے کے کالجوں میں طلبہ کی تعلیم متاثر ہونے پر تدریسی عملے کی کمی کو پورا کرنے کیلئے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اساتذہ کی عارضی ریشنلائزیشن کا فیصلہ کر لیا۔

اعلامیہ کے مطابق قریبی کالجوں سے زائد اساتذہ کو ضرورتمند کالجز میں عارضی تعینات کیا جائے گا تاکہ کورسز کی بروقت تکمیل ممکن بنائی جا سکے ۔ڈی پی آئی کالجز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تدریسی عملے کی کمی کا جائزہ لیں۔ اور مکمل ڈیٹا جمع کریں۔ اساتذہ کی عارضی ریشنلائزیشن زیادہ سے زیادہ نوے دن ہوگی۔ سفارشات ڈائریکٹر اور متعلقہ افسر تیار کرینگے ، حکام کا کہنا ہے کہ کورسز کی تکمیل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن