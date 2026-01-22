صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ امتحانات کیلئے آن لائن داخلہ جمع کرانے کا شیڈول جاری

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی شعبہ امتحانات نے ایسوسی ایٹ ڈگری آرٹس، سائنس اور کامرس پارٹ ون اور پارٹ ٹوسالانہ امتحانات 2026 اور بی اے سماعت سے محروم افراد کے سالانہ امتحان 2026 کیلئے آن لائن داخلہ فارم جمع کرانے کا شیڈول جاری کردیا۔

 داخلہ فارم سنگل فیس کیساتھ 20 فروری تک جمع کرائے جاسکتے ہیں۔یہ شیڈول ریگولر ، لیٹ کالج ،پرائیویٹ اور ڈویژن میں بہتری کیلئے درخواست دینے والے امیدواروں پر لاگو ہوگا۔ پارٹ ون میں داخلے صرف ان کیلئے کھلے ہیں جنکے سپلی پیپرز اور امتحان میں شرکت کے مواقع موجود ہیں، نئے امیدواروں کو پارٹ ون کا امتحان دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ پردیکھی جاسکتی ہیں

