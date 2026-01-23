صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی افراد کے حقوق سے متعلق عدالتی احکامات پر عملدرآمد کی درخواست پر سماعت

  • لاہور
خصوصی افراد کے حقوق سے متعلق عدالتی احکامات پر عملدرآمد کی درخواست پر سماعت

لاہور(اے پی پی)لاہور ہائیکورٹ نے خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ سے متعلق عدالتی فیصلے پر عملدرآمد کی درخواست پر درخواست گزار کو محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کو فریق بنانے کی اجازت دے دی ہے ۔

جسٹس خالد اسحاق نے کیس کی سماعت کی،درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے مؤقف اختیار کیا کہ خصوصی افراد کے لیے عمارتوں کے ڈیزائن میں تبدیلی اور سہولیات کی فراہمی متعلقہ محکموں کی ذمہ داری ہے ،وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خصوصی افراد کے ڈیٹا بیس کی تیاری،کوٹے پر عمل درآمد،شکایات کے ازالے کیلئے سافٹ ویئر، الگ موبائل ایپ اور آن لائن معذوری سرٹیفکیٹ کے اجرا کے عدالتی احکامات موجود ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ پورا نہ ہوا، پیف اساتذہ مشکلات کا شکار

بائیو میٹرک کی شرط، اندراج مقدمات میں مشکلات

مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے : عثمان طاہر

اساتذہ کی ترقی کے سلسلہ تیز کیا جائے ، رانا اسلم انجم

ممتاز آبادسے غیر قانونی پتنگ فروش گرفتار، پتنگیں برآمد

اہل علاقہ کا مین ہولز پر ڈھکن نہ لگنے پر تشویش کا اظہار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ