صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں بھوک اور غربت میں اضافہ ریاست کیلئے انتباہ:جے یو آئی

  • لاہور
پاکستان میں بھوک اور غربت میں اضافہ ریاست کیلئے انتباہ:جے یو آئی

لاہور (آئی این پی)جمعیت علمائے اسلام (س)لاہور کے امیر و مرکزی سالار مولانا قاری اعظم حسین، امیر مولانا پیر عبدالقدوس نقشبندی، ناظم اعلیٰ مولانا ایوب خان۔۔۔۔

ڈپٹی سیکرٹری پیر اکبر ساقی، لاہور کے ناظم اعلیٰ مولانا طیب عثمانی، نائب امیر مولانا صلاح الدین ایوبی، قاری واحد بخش، قاری رحمت اللہ لاشاری، انجینئر خالد ٹیپو، عبد الحمید تونسوی، مولانا محمد ممتاز، مولانا توقیر عباس سمیت دیگر رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں بھوک اور غربت اضافہ ریاست کیلئے انتباہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی ایل پی جی اور پٹرول بیچنے کیخلاف کریک ڈائون 24 دکانیں سیل مشینری ضبط

چار ترقیاتی سکیموں کے تخمینوں میں رد و بدل کی منظوری

وزیر آغا لائبریری کے زیر اہتمام اساتذہ کیلئے دو روزہ پیشہ ورانہ تربیتی ورکشاپ

ڈی سی کی ہائیر ایجوکیشن میانوالی کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

میانوالی:ای بزپورٹل سے لائیوسٹاک رجسٹریشن کا عمل آسان

شاہپور:صوبائی محتسب کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ