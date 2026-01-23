پی آئی اے :سیٹ پر بھولنے والا موبائل مسافرکے حوالے
لاہو ر (نیوز رپورٹر )مدینہ سے لاہور آنے والی پرواز میں ایک مسافر اپنا موبائل فون سیٹ کی جیب میں بھول گیا، جو بعد ازاں ایک دوسرے مسافر کو ملا۔
پی آئی اے کے عملے نے متعلقہ مسافر کی تفصیلات حاصل کر کے اس سے رابطہ کیا اور لاہور ایئرپورٹ پر شناخت کے بعد موبائل فون بحفاظت اس کے حوالے کر دیا۔ عملے کی ایمانداری اور فرض شناسی پر مسافر محمد یوسف صدیقی نے پی آئی اے عملے کی تعریف کی۔ ترجمان کے مطابق مسافر نے پی آئی اے اور اس کے عملے کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔