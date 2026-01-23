صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے :سیٹ پر بھولنے والا موبائل مسافرکے حوالے

  • لاہور
پی آئی اے :سیٹ پر بھولنے والا موبائل مسافرکے حوالے

لاہو ر (نیوز رپورٹر )مدینہ سے لاہور آنے والی پرواز میں ایک مسافر اپنا موبائل فون سیٹ کی جیب میں بھول گیا، جو بعد ازاں ایک دوسرے مسافر کو ملا۔

 پی آئی اے کے عملے نے متعلقہ مسافر کی تفصیلات حاصل کر کے اس سے رابطہ کیا اور لاہور ایئرپورٹ پر شناخت کے بعد موبائل فون بحفاظت اس کے حوالے کر دیا۔ عملے کی ایمانداری اور فرض شناسی پر مسافر محمد یوسف صدیقی نے پی آئی اے عملے کی تعریف کی۔ ترجمان کے مطابق مسافر نے پی آئی اے اور اس کے عملے کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ پورا نہ ہوا، پیف اساتذہ مشکلات کا شکار

بائیو میٹرک کی شرط، اندراج مقدمات میں مشکلات

مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے : عثمان طاہر

اساتذہ کی ترقی کے سلسلہ تیز کیا جائے ، رانا اسلم انجم

ممتاز آبادسے غیر قانونی پتنگ فروش گرفتار، پتنگیں برآمد

اہل علاقہ کا مین ہولز پر ڈھکن نہ لگنے پر تشویش کا اظہار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ