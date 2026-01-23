صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی یو میں فیکلٹی سپورٹس گالا

  • لاہور
جی سی یو میں فیکلٹی سپورٹس گالا

لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ فیکلٹی سپورٹس گالا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔

 جس کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے کیا۔اس موقع پر وائس چانسلر نے کہا کہ سپورٹس گالا کا مقصد فیکلٹی ممبران میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا، ٹیم ورک کو مضبوط بنانا اور مثبت و خوشگوار تعلیمی ماحول کو فروغ دینا ہے ۔ سپورٹس گالا میں بیڈمنٹن، سکواش، ٹیبل ٹینس، ٹینس، شطرنج، کرکٹ اور رسہ کشی کے مقابلے شامل ہیں۔چیئرمین سپورٹس بورڈ یاسر سلطان کا کہنا تھا کہ سپورٹس سرگرمیوں سے فیکلٹی ممبران کی جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری آئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

خستہ حال ریلوے گرائونڈ پر تھیم پارک بنانے کا فیصلہ

طالبات کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ضروری ، خواجہ آصف

معاون خصوصی وزیراعلیٰ کا گجرات میں ترقیاتی کاموں کاجائزہ

فوٹو جرنلسٹس کی بہبود کیلئے اقدامات جاری رکھیں گے ،قاضی شعیب

واٹر سپلائی پراجیکٹ سے اندرون شہر کھنڈرات میں تبدیل

پنجاب کالج پھالیہ میں ایجوکیشن فیملی میلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ