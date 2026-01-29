5معروف فوڈ چینز کو 72 ہزار کے جرمانے
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈائریکٹر آپریشنز نے 27 معروف فوڈ چینز، ریسٹورنٹس، ملک شاپس کی چیکنگ کی، 5 کو 72 ہزار کے جرمانے عائد کیے گئے اور 1 مقدمہ درج کرایا گیا جبکہ 2معروف فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس بند کردیے اور 17 فوڈ پوائنٹس کو مزید بہتری کیلئے اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے۔
