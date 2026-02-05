صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حادثات و واقعات میں 4 افراد جاں بحق

  • لاہور
حادثات و واقعات میں 4 افراد جاں بحق

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں ٹریفک حادثہ سمیت مختلف واقعات میں چار افراد جاں بحق ہو گئے ۔ایدھی ترجمان کے مطابق کاہنہ کے علاقے میں ٹریفک حادثے میں 45 سالہ شخص جاں بحق ہوگیا۔۔۔

داتا دربار شیخ ہندی سٹریٹ 55 سالہ نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی جو بظاہر نشے کا عادی معلوم ہوتا ہے ،تیسرے واقعہ میں ٹبی سٹی کے علاقے ترنم چوک کے قریب 50 سالہ شخص فٹ پاتھ کنارے مردہ حالت میں پایا گیا،جبکہ شمالی چھاؤنی کے علاقے صدر گول چکر کے قریب 40 سالہ شخص مرد حالت میں ملا،جا ں بحق تمام افراد کی شناخت نہ ہو سکی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، ملزمان 200 تولہ سونا اور ایک لاکھ امریکی ڈالر لوٹ کر فرار

میئر نے واٹر کارپوریشن کی یونیفائیڈ ایپ کا افتتاح کردیا

ٹریفک حادثات میں بچی اور خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق

گلشن اقبال میں گھریلو مسائل کی وجہ سے دلبرداشتہ نوجوان کی خودکشی

جھگڑے میں فائرنگ کرنے والے تین نامزد ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن