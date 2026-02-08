صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینگے ، قمر عباس

  • لاہور
دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینگے ، قمر عباس

سانگلاہل(تحصیل رپورٹر) امن اتحاد کمیٹی پنجاب کے صدر ڈاکٹر قمر عباس نے اسلام آباد ترلائی امام بارگاہ خودکش حملہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہاہے کہ یہ حملہ بزدلانہ اور ۔۔۔

انسانیت سوز کارروائی ہے ، یہ نہ صرف پرامن شہریوں کو نشانہ بنانے کی گھنائونی سازش ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کو سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش ہے ،دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینگے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ضلعی صدر چودھری محبوب احمد نمبردار،حاجی محمد قیصر محمود بھی موجود تھے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی:کمشنر کا دورہ، ترقیاتی سکیموں اور ہسپتالوں کا معائنہ

23 پتنگ بازگرفتار،سینکڑوں پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد

میانوالی:آر پی او اورڈی پی او کا نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ

ڈی پی او کا چیک پوسٹ آدھی کوٹ ،تھانہ نورپور کادورہ

چھدرو:لڑائی جھگڑا کا مطلوب ملزم گرفتار

قائد آباد: غیرقانونی اسلحہ ،ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل