صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوٹیوبر ڈکی بھائی انکی اہلیہ سمیت دیگرملزموں پر فرد جرم عائد

  • لاہور
یوٹیوبر ڈکی بھائی انکی اہلیہ سمیت دیگرملزموں پر فرد جرم عائد

لاہور (کورٹ رپورٹر)ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے یوٹیوبر سعد الرحمن عرف ڈکی بھائی و دیگر کیخلاف کیس کی سماعت پر ڈکی بھائی انکی اہلیہ عروب جتوئی سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد کردی ۔۔۔

جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے مقدمہ کے گواہوں کو 23 فروری کو طلب کرلیا ۔جوا ایپ کی پروموشن مقدمے کی سماعت پر ڈکی بھائی اور انکی اہلیہ سمیت دیگر ملزم عدالت پیش ،سرکاری وکیل نے چارج شیٹ پڑھ کرسنائی تو ملزموں نے صحت جرم سے انکار کردیا ۔این سی سی آئی اے نے ڈکی بھائی و دیگر کیخلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی : رمضان پیکیج، 24 افطاری دسترخوان لگانے کی ہدایت

ستھرا پنجاب اور سٹی بیوٹیفکیشن منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ

بھکر میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ پٹرولیم ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس

پولیس کے 24 ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، جلد تکمیل کی ہدایت

بھکر :الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس قائم کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے بھلوال کے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس