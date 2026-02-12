صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3روزہ سندر انڈسٹریل ایکسپو کا افتتاح، 500 سٹالز پر اشیاء کی نمائش

  • لاہور
3روزہ سندر انڈسٹریل ایکسپو کا افتتاح، 500 سٹالز پر اشیاء کی نمائش

لاہور(خبر نگار)صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں پاکستان کی سب سے بڑی 3 روزہ سندر انڈسٹریل ایکسپو 2026 کا افتتاح کیا۔500 سے زائد سٹالز پر اشیاکی نمائش جاری ہے۔

صوبائی وزیر نے سٹالز پر مصنوعات کا مشاہدہ کیا اور خطاب میں کہا پنجاب میں انڈسٹرلائزیشن کا عمل تیز کرنے کیلئے نئی پالیسی لائی جا رہی ہے ۔سرمایہ کاروں کو انڈسٹری لگانے کیلئے صنعتی مراکز میں مناسب ریٹ اور 50 سال کی لیز پر زمین فراہم کی جارہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ماہ کے دوران بھتہ خوری کی 19، اسٹریٹ کرائم کی 5100 سے زائد وارداتیں رپورٹ

پولیس چیف کا ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے معیار میں تبدیلیوں کا عندیہ

اغوا برائے تاوان کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے ، سندھ ہائیکورٹ

سائنس میں خواتین کی شمولیت پائیدار ترقی کی ضمانت ہے ، گورنر سندھ

پختون آباد میں اسپورٹس گراؤنڈ ،فیملی پارک کا سنگ بنیاد

صادقین کی 39 ویں برسی کی مناسبت سے آرٹ نمائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن