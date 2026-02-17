صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داتا دربار ری ماڈلنگ منصوبے سے سامان چوری کرنیوالا ملزم گرفتار

  • لاہور
داتا دربار ری ماڈلنگ منصوبے سے سامان چوری کرنیوالا ملزم گرفتار

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ٹیپا انفورسمنٹ ٹیم نے داتا دربار ری ماڈلنگ منصوبے سے کنسٹرکشن کا سامان چوری ۔۔۔

کرنیوالا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ۔یہ وہی علاقہ ہے جہاں سانحہ بھاٹی گیٹ پیش آیا تھا اور سکیورٹی پہلے ہی ہائی الرٹ ہے ۔ ملزم لیبر کی جیکٹ اور کیپ پہن کر تعمیراتی سائٹ میں داخل ہوکر خود کو مزدور ظاہر کر کے وارداتیں کرتا رہا۔ابتدائی تفتیش میں اس نے سٹیل، پائپس اوربیریکیڈنگ شیٹس چوری کرنے کا اعتراف کیا ہے ۔دوسری جانب وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خصوصی سیفٹی جانچ ٹیم تشکیل دیدی گئی جبکہ 9اضلاع میں سیفٹی اینڈ مانیٹرنگ آفیسرز تعینات کر دیئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس