صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات:ڈیمارکیشن ، الیکشن رولز تیار نہ ہو سکے

  • لاہور
بلدیاتی انتخابات:ڈیمارکیشن ، الیکشن رولز تیار نہ ہو سکے

اعتراضات پر اتفاق رائے ،سمری حکومت کومنظور ی کیلئے بھجوا دی،سیکرٹری بلدیات

لاہور (عمران اکبر)بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کیلئے قانونی فریم ورک کھٹائی کا شکار،الیکشن کمیشن میں 20فروری کو ہونیوالی سماعت ملتوی کر دی گئی ،ڈیمارکیشن اور الیکشن رولز 2025 تاحال تیار نہ ہو سکے ۔الیکشن کمیشن کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی ہوم ورم مکمل نہ کر سکی ۔ذرائع کے مطابق بلدیاتی الیکشن رولز 2025کی رپورٹ 20 فروری کو بھی جمع نہیں ہو سکے گی۔ بلدیاتی انتخابات کی ورکنگ پر 3سمریاں التوا کا شکار ہیں ۔ الیکشن کمیشن کی بنائی گئی کمیٹی کے قوانین پر اتفاق رائے نہ ہو سکا ،ڈیمارکیشن رولز سمری پنجاب حکومت نے تاحال منظور نہیں کی ، الیکشن رولز 2025کی سمری بھی پنجاب حکومت نے منظور نہ کی ،ڈیمارکیشن اورحد بندیایوں کی سمری تاحال کھٹائی کا شکار ہے ۔ اربن رورلز کی حد بندیوں کی رپورٹ بھی تیار نہ ہو سکی جبکہ سیکرٹری بلدیات پنجاب شکیل میاں کا کہنا ہے کہ20فروری کو بلدیاتی الیکشن رولز پر سماعت ملتوی ہو گئی ہے ۔اگلی سماعت تک ہوم ورک مکمل کر لیا جائے گا، الیکشن کمیشن کے بلدیاتی قوانین کے اعتراضات پر اتفاق رائے مکمل ہے ۔حکومت پنجاب کو الیکشن رولز کی سمری منظور ی کیلئے بھجوا دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریایونیورسٹی میں بزنس انکوبیشن سنٹر کا افتتاح

رمضان سہولت بازار میں عوامی سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت

بی ایس سپیشل ایجوکیشن کی طالبہ نے گولڈ میڈل حاصل کرلیا

رمضان میں معیاری خوراک کی فراہمی کیلئے ایکشن پلان مرتب

گھر سے موٹر سائیکل ودیگر سامان چوری

کار اور پیدل مشکوک شخص سے 5کلو چرس اورنقدی برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق