صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ:بسنت پر جاں بحق افراد سے متعلق رپورٹ طلب

  • لاہور
ہائیکورٹ:بسنت پر جاں بحق افراد سے متعلق رپورٹ طلب

صوبہ میں بسنت کی اجازت نہ ملنے پر درخواستگزار کو ہوم سیکرٹری سے ملاقات کی ہدایت

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے بسنت پر جاں بحق افراد سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی ۔ جسٹس ملک اویس خالد کے روبرو شہری منیر کی درخوست پر وکیل نے موقف اختیار کیاکہ محکمہ داخلہ اعداد و شمار کے مطابق بسنت پر6 اموات ہوئیں ،محفوظ بسنت کے دعوؤں کے برعکس 124 شہری زخمی ہوئے ۔ عدالت سے استدعا ہے کہ غفلت پرمتعلقہ افسروں کیخلاف فوجداری اور محکمانہ کارروائی کی جائے ۔ ہائیکورٹ میں پنجاب بھر میں بسنت کی اجازت نہ دینے کیخلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی،جسٹس اویس خالد نے درخواست گزار اشبا کامران کوقانون کے مطابق پہلے سپیشل ہوم سیکرٹری سے ملاقات کی ہدایت کرتے ہوئے مزید کارروائی 24 فروری تک ملتوی کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

قیمتوں کو یقینی بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح، کمشنر

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 3سکیموں کی منظوری

محتسب کا دفتر بغیر کسی فیس شکایات کا ازالہ کر رہا ، الیاس گل

گورنمنٹ کالج خواتین چاندنی چوک میں سپورٹس گالا کی تقریب

ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر ہڈالی کا دورہ

بھیرہ کے وکلا کی چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق