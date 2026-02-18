صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتوں میں ملوث د وخواتین سمیت 6ملزم گرفتار

  لاہور
وارداتوں میں ملوث د وخواتین سمیت 6ملزم گرفتار

شاہد ،رفاقت سے 6موٹر سائیکلز ، ایاز ،دانش اور خواتین سے موبائلز برآمد

 لاہور(کرائم رپورٹر)وارداتوں میں ملوث د وخواتین سمیت 6ملزم گرفتارکرلئے گئے ۔غازی آباد پولیس نے سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے 46 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ 2 رکنی شاہد موٹر سائیکل چور گینگ کے سرغنہ شاہد اور رفاقت کو گرفتار کر کے 6 موٹر سایکلیں، موبائل، ماسٹر چابیاں، 2 پستول اور گولیاں برآمد کرلیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں نے غیر قانونی پارکنگ اور گلی محلوں میں بغیر لاک کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کرنے کا اعتراف کیا ہے جبکہ ان سے برآمدہ موٹر سائیکلیں مقدمات میں مطلوب تھیں۔ لاری اڈا پولیس نے کارروائی میں کال سننے میں مصروف لوگوں سے موبائل چھین کر فرار ہونیوالے ریکارڈ یافتہ ملزم ایاز اور دانش کو گرفتار کر کے 6 موبائل، نقد ی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ویمن ریس کورس پولیس نے خاتون کا قیمتی موبائل چوری کرکے فرار ہونیوالی دو خواتین ملزمائوں کو جدیدٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتارکرلیااور برآمد ہونیوالامدعیہ کے سپرد کر دیا ۔

 

