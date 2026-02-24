صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوا ایپ کیس:ڈکی بھائی کے فریز بینک اکاؤنٹس بحال

  • لاہور
جوا ایپ کیس:ڈکی بھائی کے فریز بینک اکاؤنٹس بحال

یوٹیوب پر مشروط ویڈیوز اپلوڈ کرنیکی اجازت ،این سی سی اے آئی کے گواہ طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر) جوئے کی ایپ کی پروموشن کے مقدمے میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے فریز بینک اکاؤنٹس بحال کر دیئے اور انہیں یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو  نے کیس کی سماعت کی۔ ملزم سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی اپنی اہلیہ عروب جتوئی اور وکلا بیرسٹر امرت شیخ اور عثمان لطیف ایڈووکیٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے ۔دورانِ سماعت عدالت نے ڈکی بھائی کے فریز بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دیا اور یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی مشروط اجازت دیتے ہوئے ریمارکس د یئے کہ عدالت میں زیرِ التوا کیس سے متعلق یوٹیوب چینل پر گفتگو نہیں کی جائے گی۔عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم کے چینل پر موجود 27 ویڈیوز پر این سی سی آئی اے کو اعتراض ہے تاہم انہیں حذف نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر این سی سی آئی اے کے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کارروائی 11 مارچ تک ملتوی کر دی۔عدالتی کارروائی کے بعد ڈکی بھائی کے وکلا نے دس ملین فالوورز مکمل ہونے پر احاطہ عدالت میں انہیں شیلڈ پیش کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی نظام میں مزید بہتری لانے کا حکم

زکریا یونیورسٹی میں بین الشعبہ جات مقابلہ حسنِ قرأت

شر گینگ کے مزید 8 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

مصنوعی قلت یا خود ساختہ مہنگائی برداشت نہیں : خالد جاوید

زکریا یونیورسٹی میں قاضی عبدالرحمٰن عابد کی برسی پرتعزیتی اجتماع

پولیس پر فائرنگ و ناجائز اسلحہ کیس میں ملزم کی ضمانت منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس