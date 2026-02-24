صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر ٹکٹ مسافروں پر قابو نہ پایا جاسکا،متعدد ٹرینیں خسارے کا شکار

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ریلوے لاہور ڈویژن کی کارروائیوں کے باوجود بغیر ٹکٹ مسافروں پر قابو نہ پایا جاسکا ۔۔

،متعدد ٹرینیں بغیر ٹکٹ مسافروں کے باعث خسارے کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور سے نارووال، سیا لکوٹ ،فیصل آباد اور دیگر قریبی شہروں میں چلنے والی ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ مسافروں کی بھرمار ہے ،نارووال پسنجر اور فیض احمد فیض پسنجر ٹرینیں مسافروں سے بھری ہونے باوجود آمدن کا ٹارگٹ پورا نہیں کرتیں۔ ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ بغیر ٹکٹ مسافروں کیخلاف کاروائیاں کی جارہی ہیں ۔

 

