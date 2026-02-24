صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقررہ نرخوں پر عمل نہ ہوسکا،اشیائے ضروریہ مہنگی فروخت

  • لاہور
مقررہ نرخوں پر عمل نہ ہوسکا،اشیائے ضروریہ مہنگی فروخت

برائلرگوشت ،پھلوں کے نرخوں میں تیزی،شہری خریداری کیلئے پریشان

لاہور(کامرس رپورٹرسے ،اپنے سٹی رپورٹر سے) ماہ رمضان میں مقررہ نرخوں پر عمل نہ ہوسکا،اشیائے ضروریہ مہنگی فروخت، سب سے زیادہ بکنے والا مرغی کا گوشت ہی عدم استحکام کا شکار، ریٹ لسٹوں پر عمل نہیں ہورہا ، 15 روپے بڑھاکر نرخ ناموں میں دام 461 روپے کلو مقرر ، بازاروں میں صافی گوشت 530 روپے کلو تک بیچا جارہا جبکہ پھلوں کے دام سرکاری ریٹ لسٹ میں مسلسل وہی درج کئے جارہے ہیں لیکن مارکیٹ میں امرود،کیلا اور سیب کے نرخوں میں تیزی جاری ہے ،شہری خریداری کیلئے پریشان ہیں ۔ مٹن ڈی سی ریٹ لسٹ میں1600 مگر 2800 روپے کلو تک مل رہا ہے ،بیف کی قیمت 800 مقرر ،1500 روپے کلو تک بیچا جارہا ،سیب کالا کولو پہاڑی سرکاری قیمت 420 ،فروخت 560 سے 580،کیلا درجہ اول کانرخ 230 مگر260 روپے درجن،امرود کانرخ 145 ، فروخت 270 ،کینو کانرخ 220 ، فروخت 450 روپے درجن تک ہورہاہے جبکہ تمام سبزیاں بھی سرکاری نرخ ناموں کے برعکس مہنگی فروخت کی جارہی ہیں ۔ادھر پنجاب حکومت نے چکن کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کومبالغہ آرائی قرار دے دیا۔ ترجمان فوڈ سیفٹی کے مطابق ان رپورٹس میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ۔ یکم فروری کو چکن کی قیمت 519 روپے تھی جو آج کم ہو کر 461 روپے کلو ہو گئی ہے ۔ لاہور میں چکن 446 ، کراچی میں 574 اور کوئٹہ میں 563روپے کلو فروخت ہو رہا ہے ۔سیکرٹری فوڈ اینڈ صارف تحفظ ڈاکٹر کرن خورشید نے کاہنہ سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کیا اور قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس