صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج ویلفیئر فائونڈیشن:1200 خاندانوں کو رمضان پیکیج تقسیم

  • لاہور
منہاج ویلفیئر فائونڈیشن:1200 خاندانوں کو رمضان پیکیج تقسیم

لاہور(سیاسی نمائندہ)منہاج ویلفیئر فائونڈیشن نے 1200 سے زائد مستحق خاندانوں کو رمضان فوڈ پیکیج تقسیم کئے۔۔۔

 جن میں مہینے بھر کا راشن شامل ہے ۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل خرم نواز گنڈاپور،وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاداور ڈائریکٹر پراجیکٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز منہاج ویلفیئر فائونڈیشن امجد شاہ موجود تھے ۔امجد شاہ نے کہا ہماری کوشش ہے ہم ہر روز 12ہزار مستحق خاندانوں تک رمضان پیکیج پہنچائیں۔بہت سارے سفید پوش ایسے ہیں جنکی خاموشی سے مدد کرنی چاہئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی اسکیموں میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت

کمشنر کی ہدایت پر 71 سپراسٹورز میں رمضان کاؤنٹر قائم

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ڈا ؤیونیورسٹی ، متعدی بیماریوں کی جدید لیبارٹری کا افتتاح

سندھ فوڈ اتھارٹی میں اصلاحات،مزید بھرتیاں ولیبارٹریز قائم

گورنر ہاؤس میں امیدِ رمضان کے تحت افطار و ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس