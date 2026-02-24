صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویلنشیا ٹاؤن میں خاتون سے زیادتی کے دوملزم پکڑے گئے

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)راشن اور گھریلو کام دلوانے کے بہانے خاتون سے زیادتی کا واقعہ ،پولیس نے 12 گھنٹوں میں ۔۔۔

زیادتی کرنیوالے 2 ملزموں کو گرفتار کرلیا ۔ڈیفنس روڈ پر نجی سوسائٹی میں رہائش پذیر خاتون کو جاننے والے نے راشن اور گھریلو کام دلوانے کے بہانے ویلنشیا ٹاؤن گیٹ 9 پر بلایا اور موٹر سائیکل پرٹاؤن میں زیر تعمیر گھر لے گیا جہاں اس نے اپنے ساتھی سے ملکر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا ۔ خاتون کے شور کرنے پر ملزم موقع سے فرار ہوگئے ۔اطلاع پر کاہنہ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے ملزم ساجد اور لیاقت کو ویلنشیا ٹاون سے ٹریس کر کے گرفتار کر کے مزید تفتیش کیلئے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا ۔ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران مقدمہ کارروائی کی خود نگرانی کر رہے تھے ۔

 

