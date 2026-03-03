صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وضاحتی نوعیت کی ترمیم کا مقصد شہر کی سطح پر متحد نمائندگی یقینی بنانا :لاہور چیمبر آف کامرس

  • لاہور
وضاحتی نوعیت کی ترمیم کا مقصد شہر کی سطح پر متحد نمائندگی یقینی بنانا :لاہور چیمبر آف کامرس

لاہور( کامرس رپورٹر)لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فہیم الرحمٰن سہگل نے مجوزہ ٹریڈ آرگنائزیشن رولز 2013 ترمیمی بل کے حوالے سے لاہور چیمبر کا ۔۔

مؤقف واضح کرتے کہا ہے کہ یہ ترمیم صرف وضاحتی نوعیت کی ہے اور اس کا مقصد صرف شہر کی سطح پر متحد نمائندگی کو یقینی بنانا ہے ۔ملک بھر کے تمام چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو بھیجے گئے مراسلے میں صدر لاہور چیمبر نے کہا کہ مجوزہ ترمیم کے بارے میں پائی جانے والی بعض غلط فہمیوں اور غلط تشریحات کو ادارہ جاتی وضاحت اور قومی کاروباری یکجہتی کے مفاد میں دور کرنا ضروری تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس