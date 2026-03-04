صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے ہمیشہ افغانستان ایران کا ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے دیا:حکیم ابرار کمبوہ

  • لاہور
پاکستان نے ہمیشہ افغانستان ایران کا ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے دیا:حکیم ابرار کمبوہ

مصطفی آباد/للیانی(نامہ نگار)پاکستان نے ہمیشہ افغانستان اور ایران کا ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے دیا، آج اگر پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا ہے۔۔

 تو مجبوراََ جن کو ہم نے چالیس سال تک اپنا مہمان رکھا انہیں لوگوں نے مہمان نوازی کی قدر کرنے کی بجائے ہمارے دشمن ہندوستان کے ساتھ مل کر ہم پر ہی طریقہ کار سے حملے شروع کر دئیے ، ان خیالات کا اظہار حکیم حافظ ابرار احمد کمبوہ چیئرمین امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی ضلع قصور ، چیئرمین حکماونگ نے جاوید عبدالرشید ، غلام مصطفی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بدلتے حالات میں جنگ کے طریقہ کار بھی بدل چکے ، کمشنر

آر پی او شہزاد آصف خان کا کھلی کچہری کا انعقاد

75 فیصد سے کم ٹیکس ریکوری پر کارروائی ہو گی ڈی جی ایکسائز

شہدائے پولیس کی فیملیز کی ویلفیئرترجیح ، ڈی پی او

تعلیمی اداروں کی حفاظت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور

بینکوں اور سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کے لیے خصوصی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی