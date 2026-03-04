صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکٹری پر چھاپہ، 1500لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس پکڑ کر تلف

  • لاہور
فیکٹری پر چھاپہ، 1500لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس پکڑ کر تلف

ننکانہ صاحب (خبر نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے معروف برانڈز کے نام پر جعلی مشروبات تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر 1500 لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس پکڑ کر تلف کر دیں اور مقدمہ درج کر لیا۔۔۔

 فوڈ سیفٹی ٹیموں نے تھانہ صدر ننکانہ صاحب کے علاقہ مانانوالہ روڈپردھوپ سڑی گاؤں کے قریب کارروائی کرتے ہوئے جعلی یونٹ بے نقاب کیا۔ کارروائی کے دوران یونٹ سے پلاسٹک ٹینک، پمپ، فلر، سلنڈر، برنر، جعلی لیبل اور دیگر سامان برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا ۔دو ملزموں محمد طفیل سکنہ مکہ ٹاؤن ننکانہ صاحب اور محمد سعید سکنہ واربرٹن روڈ ننکانہ صاحب کو گرفتار کرلیا۔ کے پولیس تھانہ صدر ننکانہ صاحب کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ دو ملزم فیاض سکنہ فیروز وٹواں اوروقاص سکنہ گول چکر ننکانہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 25 سال سے سکول بند عمارت کھنڈر

واسا کی چشم پوشی ‘کھلے مین ہولز سے حادثات میں اضافہ

سول ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات کا فقدان

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سِوک سنٹر مکمل طور پر سیل

ایکسپو کی تیاریوں کیلئے اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا دورہ ظہور الٰہی سٹیڈیم

وزیراعلیٰ کے ویژن کے تحت وزیرآباد کی بیوٹی فکیشن کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی