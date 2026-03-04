صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فروری:ننکانہ میں 4ڈکیت گینگز کے 12 خطرناک ملزم گرفتار

  • لاہور
فروری:ننکانہ میں 4ڈکیت گینگز کے 12 خطرناک ملزم گرفتار

شہریوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ اولین ترجیح ہے :ڈی پی او ارسلان زاہد

 ننکانہ صاحب (خبر نگار) ڈی پی او ننکانہ ارسلان زاہد کی ہدایت پر ضلعی پولیس کی ماہ فروری کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ گزشتہ ماہ میں ضلعی پولیس نے 4 ڈکیت گینگز کے 12 خطرناک ملزم گرفتار کیے اور ان سے 1 کروڑ 23 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقدی اور مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ ناجائز اسلحہ قبضہ میں رکھنے ، ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش پر ملزموں کے خلاف 31 مقدمات درج کیے ۔ڈی پی او ارسلان زاہد کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں دن رات جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بدلتے حالات میں جنگ کے طریقہ کار بھی بدل چکے ، کمشنر

آر پی او شہزاد آصف خان کا کھلی کچہری کا انعقاد

75 فیصد سے کم ٹیکس ریکوری پر کارروائی ہو گی ڈی جی ایکسائز

شہدائے پولیس کی فیملیز کی ویلفیئرترجیح ، ڈی پی او

تعلیمی اداروں کی حفاظت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور

بینکوں اور سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کے لیے خصوصی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی