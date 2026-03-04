صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آیت اللہ خامنہ ای شہید کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کاانعقاد

  • لاہور
آیت اللہ خامنہ ای شہید کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کاانعقاد

امت مسلمہ بیدار ہوکر اسلامی دنیا کیخلاف سازشوں کا ادراک کرے:مقررین

لاہور (سپیشل رپورٹر)آیت اللہ خامنہ ای شہید کی یاد میں ہونیوالے تعزیتی ریفرنس میں جید علما کرام نے کہا ہے کہ بعض مسلم ریاستوں کا کردار درست نہیں ہے ۔ مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام ہونیوالے تعزیتی ریفرنس میںتمام مسالک کی نمائندہ شخصیات نے شرکت و خطاب کیا۔ تعزیتی ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ امت مسلمہ بیدار ہوکر اسلامی دنیا کیخلاف سازشوں کا ادراک کریں۔ ریفرنس میں علامہ ملک مظہر، مولانا عاصم مخدوم، مولانا حسن ہمدانی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آلودگی کا باعث 187 صنعتوں کی فوری منتقلی کی سفارش

سحر اور افطار کے وقت گیس بندش ، پریشر کمی کا مسئلہ برقرار ، کھانا بنانے میں مشکلات

انڈر ٹریننگ افسر سینئر ز کی زیرنگرانی عملی تربیت لیں:ڈی سی

بلوچ ثقافت ہماری شناخت، روایات،عظیم تاریخی ورثہ :کمشنر

ڈی سی کارمضان بازار ، بیوٹیفکیشن ، ترقیاتی منصوبوں کاجائزہ

ڈی سی ، ڈی پی او چنیوٹ کاسکول میں فرضی مشقوں کامعائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی