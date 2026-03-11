صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تعلیم :سینکڑوں ملازم 3ماہ سے تنخواہوں سے محروم

  • لاہور
محکمہ تعلیم :سینکڑوں ملازم 3ماہ سے تنخواہوں سے محروم

درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتیوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کامعاملہ حل نہ ہوا

لاہور(عاطف پرویز سے ) ایجوکیشن اتھارٹی کے تحت درجہ چہارم ملازمین کی بھرتیوں کا معاملہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ مبینہ بے ضابطگیوں کی انکوائری کے باعث سینکڑوں ملازمین تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں جبکہ کنٹریکٹ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایجوکیشن اتھارٹی لاہور میں درجہ چہارم کی تقریباً سات سو بھرتیوں میں مبینہ گھپلوں کی انکوائری ڈیڑھ سال قبل شروع کی گئی تھی۔ ان ملازمین کو تین سال قبل کنٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا تھا۔انکوائری کے آغاز کے بعد متعدد ملازمین کی تنخواہیں روک دی گئیں جبکہ تین سال مکمل ہونے پر ان کے کنٹریکٹ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے کنٹریکٹ میں مزید توسیع سے انکار کر دیا ہے جس کے باعث متاثرہ ملازمین کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

یوم علی ؓ پر جلوسوں ، مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب:ڈی سی

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اہم امور،منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ

ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار بڑھائی جائے :ایم ڈی واسا

ڈی سی کا نگہبان رمضان بازار کا دورہ،سہولیات کاجائزہ

ڈی سی،ڈی پی او کایوم علی ؓ کے جلوس کے روٹ کامعائنہ

اسسٹنٹ کمشنر کا یوم علی ؓ کے جلوس کی سکیورٹی کاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی