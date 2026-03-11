صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین پر پابندی کے باعث طلبہ بنیادی حق سے محروم :جمعیت

  • لاہور
یونین پر پابندی کے باعث طلبہ بنیادی حق سے محروم :جمعیت

تشد د نہ رکاتوتحریک چلائینگے :ناظم اعلیٰ کا پنجاب یونیورسٹی میں افطاری سے خطاب

لاہور(خبر نگار)ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان صاحبزادہ وسیم حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے مقتل گاہوں اور تشدد خانوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں،یونین پر پابندی کے باعث طلبہ کا بنیادی حق بھی سلب کر لیا گیا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ پنجاب میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیرِ اہتمام منعقدہ افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ اگر تعلیمی اداروں کو مقتل گاہوں اور تشدد خانوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک بھر کی طلبہ کمیونٹی کو متحد کرکے اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائی جائے گی۔ طلبہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے ۔جمعیت ہمیشہ طلبہ کے حقوق کے لیے کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی طلبہ کے جائز حقوق کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔اس موقع پر ناظم جنوبی پنجاب حذیفہ عثمان، ناظم لاہور عبداللہ بن عباس اور ناظم پنجاب احسن فرید بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

یوم علی ؓ پر جلوسوں ، مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب:ڈی سی

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اہم امور،منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ

ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار بڑھائی جائے :ایم ڈی واسا

ڈی سی کا نگہبان رمضان بازار کا دورہ،سہولیات کاجائزہ

ڈی سی،ڈی پی او کایوم علی ؓ کے جلوس کے روٹ کامعائنہ

اسسٹنٹ کمشنر کا یوم علی ؓ کے جلوس کی سکیورٹی کاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی