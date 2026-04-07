چونیاں:جعلی سگریٹ ساز فیکٹری پکڑی گئی، 3ملزم گرفتار

  • لاہور
132تھیلے تمباکو، 17فلٹر کاٹن، 2387سگریٹ کے پیکٹ و دیگر سامان برآمد

الہ آباد، تلونڈی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار)چونیاں کے نواحی علاقہ منڈے میں اسسٹنٹ کمشنر ، ایکسائز و وفاقی اداروں کی تاریخی کارروائی ، جعلی سگریٹ تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی، فیکٹری سے کروڑوں روپے کا خام مال، تیارسگریٹ اور مشینری برآمد کرکے 3ملزموں کو گرفتارکرلیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیاں غلام مصطفی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تمباکو کے 132تھیلے ، 17 فلٹر کاٹن، 2387سگریٹ کے پیکٹ، تیاری کا کاغذ و دیگر سامان شامل ہے ، غیر قانونی فیکٹری سے کروڑوں روپے کا امپورٹڈ نان کسٹم پیڈخام مال پکڑا گیا۔ دوران کارروائی سعد وزیر، بصیر آفریدی اور شوکت نامی ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ کسٹم، ایکسائز، پیرا فورس، پنجاب پولیس، وفاقی اور صوبائی محکموں کی مدعیت میں مقدمات درج کئے جائیں گے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

کراچی

اسکول وینز کے کرائے بڑھانے پر پابندی عائد،مراسلہ جاری

لڑکیوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم ناگزیر، گورنر

اسنیپ چیکنگ مہم جاری،متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر جرمانے

سندھ حکومت نے کرپشن سے تعلیم کو تباہ کر دیا، منعم ظفر خان

میٹرک امتحانات 3روز کیلئے ملتوی، 10اپریل سے ہونگے

بھتہ خوری کے ملزمان کی حفاظتی ضمانت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس