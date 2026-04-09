صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج ،واٹر سپلائی کا ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ٹو بحال

  • لاہور
سیوریج ،واٹر سپلائی کا ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ٹو بحال

وزیراعلیٰ آفس کی جانب سے متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت

لاہور (شیخ زین العابدین)مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کم ہوتے ہی پنجاب حکومت نے بڑا ترقیاتی فیصلہ کر لیا ہے ۔سیوریج اور واٹر سپلائی کا میگا منصوبہ، پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ٹو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔مہنگائی کے خدشات پر روکے گئے منصوبے کو اب تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔صوبے کے 41 اضلاع میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام دوبارہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ سیوریج اور واٹر سپلائی کے میگا پراجیکٹ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ٹو کو بحال کر دیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے صوبے کے 41 اضلاع میں ترقیاتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے ، جس کے تحت تقریباً 215 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ تاہم حالات میں بہتری کے اشاروں کے بعد وزیراعلیٰ آفس کی جانب سے متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت جاری کی گئی ہے ، جس کے تحت تمام پی سی ونز 15 دن کے اندر مکمل کر کے پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے ۔محکمہ ہاؤسنگ پنجاب اور صوبے بھر کے واساز کو ہنگامی بنیادوں پر تیاریوں کی ہدایت دی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہریوں کے مسائل کے حل میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر

بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت قومی ترقی کی اساس ،خالد مقبول

موثر اور مربوط ٹریفک مینجمنٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،آئی جی

ڈپٹی کمشنر کا طاہرہ اورنگزیب کے ہمراہ نالہ لئی کا دورہ،انتظامات کا جائزہ

ایران سر خرو اورسامراج و صہیون پسپا ہوگیا،ساجد نقوی

جنگ بندی خوش آئند،حکومت عوام کو ریلیف دے ،کاشف چودھری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن