صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:بغیر پرمٹ بسیں، ویگنیں شہریوں کیلئے خطرہ

  • لاہور
آر ٹی اے ڈیپارٹمنٹ اور ٹریفک پولیس نے آنکھیں بند کرلیں

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ میں مختلف فیکٹریوں ،کارخانوں کے ملازمین کو پک اینڈ ڈراپ دینے والی بسیں اور ویگینیں کئی کئی سال سے روٹ،پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹس کے بغیر روڈز پر دوڑ رہی ہیں، یہ خستہ ہال اور کھٹارا بسیں شہریوں کی جانوں کیلئے خطرہ بن گئیں۔آر ٹی اے ڈیپارٹمنٹ اور ٹریفک پولیس نے آنکھیں بند کرلیں۔ سیکرٹری آرٹی اے روڈ پر گاڑیوں کی چیکنگ کی بجائے اپنے دفتر میں آرام کرنے لگی جبکہ ٹریفک پولیس ان کھٹارا بسوں اور ویگنوں کی چیکنگ بجائے موٹرسائیکل سواروں کے چالان میں مگن دکھائی دیتی ہے ۔ان کھٹارا بسوں کو اکثر وبیشترحادثات بھی پیش آتے ہیں مگر ان محکموں کے افسروں اور اہلکاروں نے کبھی ان کو چیک نہیں کیا۔ مذکورہ بسیں اور ویگنیں جوئیانوالہ سے لاہور،شیخوپورہ،فاروق آباد، سچاسودا، صفدرآباد جبکہ شرقپور روڈ سے شیخوپورہ ،فاروق آباد ،مانانوالہ ،فیروزوٹواں ،بھکھی سمیت دیگر قصبات اور دیہاتوں سے مزدوروں کو لیکر آتی اور جاتی ہیں مگر یہ تمام بسیں اور ویگنیں محکموں کے افسروں اور اہلکاروں کی رینج سے باہر ہیں۔ رابطہ کرنے پر سیکرٹری آرٹی اے اور ٹریفک پولیس افسروں نے بتایا کہ یہ بسیں ہماری تعیناتیوں سے پہلے کی چل رہی ہیں، ان فیکٹری مالکان اور بسوں کا ٹھیکہ لینے والوں کے تعلقات اوپر تک ہیں اس لیے ان کون پوچھے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر 100بیڈز کا کینسر ہسپتال مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم

مادر علمی پروگرام، بہتر نتائج کیلئے فیز تھری کا جائزہ

سیپ پروگرام کی سکیمیں جلد مکمل کی جائیں :اورنگ زیب کھچی

گرلز ہائر سیکنڈری سکول کوہی والا میں داخلہ مہم کا افتتاح

جعلی ، نان کسٹم پیڈ سگریٹس کے 31ہزار پیکٹ برآمد

فنانسنگ پروگرام ، کسان کو کمبائن ہارویسٹر کی چابی دیدی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس