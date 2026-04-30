ایڈز پھیلاؤ کیخلاف درخواست پر سماعت
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے ایڈز کے پھیلاؤ کے خلاف دائر درخواست پر سرکاری وکیل و دیگران کو 11 مئی تک جواب داخل کرانے کی مہلت دیدی، مؤقف اختیار کیا گیا کہ ایڈز کے مریضوں کے علاج اور ادویات کی فراہمی کیلئے جامع پالیسی ضروری ہے۔
