صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کے سمگلرز کیخلاف کریک ڈاؤن تیز کرنیکا حکم

  • لاہور
منشیات کے سمگلرز کیخلاف کریک ڈاؤن تیز کرنیکا حکم

رواں سال 26ہزار 267منشیات فروش گرفتار‘ 25 ہزار مقدمات درج

لاہور( این این آئی)پنجاب پولیس کی جانب سے صوبہ بھر میں منشیات فروشوں اور سمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب عبدالکریم نے منشیات کے بڑے ڈیلرز، سمگلرز اور سپلائی چین میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈان مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ترجمان پنجاب پولیس نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ رواں سال صوبہ بھر میں 26 ہزار 267 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ 25 ہزار 243 مقدمات درج کیے گئے۔

کارروائیوں کے دوران ملزمان کے قبضے سے 13 ہزار 324کلوگرام چرس، 1251کلوگرام ہیروئن، 870کلوگرام آئس، 557کلوگرام افیون اور 3لاکھ 79 ہزار لیٹر سے زائد شراب برآمد کی گئی۔صوبائی دارالحکومت لاہور میں رواں سال 3746 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ 3631 مقدمات درج کیے گئے ۔ لاہور میں کارروائیوں کے دوران 1345 کلوگرام چرس، 88کلوگرام ہیروئن، 367 کلوگرام آئس، 37کلوگرام افیون اور 17 ہزار 541لیٹر شراب برآمد کی گئی۔آئی جی پنجاب عبدالکریم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ منشیات کی سپلائی چین میں ملوث تمام ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر سخت سزائیں دلوائی جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایکس مل آٹے کے نرخ میں کمی کا اعلان

پانی کی لائنوں میں سیوریج کی ملاوٹ،ہیضے اور اسہال کے کیسز بڑھ گئے،ماہرین کا انکشاف

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی:ریٹائرڈفیکلٹی کی جامعیہ میں دوبارہ تقرری کی منظوری

مخالفین پریس کانفرنسز ہم کام کرکے دکھائیں گے ،میئر

اراکین پریس کلب واہلخانہ کیلئے مطالعاتی وتفریحی دورہ

وفاقی حکومت صنعتکاروں کو سہولیات دینے کے عملی اقدامات کر رہی ہے ،گورنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر