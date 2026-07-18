صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمپری ہینسو گرلز ہائی سکول وحدت روڈ کی بجلی منقطع

  • لاہور
کمپری ہینسو گرلز ہائی سکول وحدت روڈ کی بجلی منقطع

لاہور (خبر نگار)گورنمنٹ کمپری ہینسو گرلز ہائی سکول وحدت روڈ کی بجلی گزشتہ 24 گھنٹوں سے منقطع ہونے کے باعث تدریسی اور انتظامی امور شدید متاثر ہو گئے ہیں۔

سکول انتظامیہ نے بجلی کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے ۔سکول انتظامیہ کے مطابق لیسکو کے متعلقہ لائن سپرنٹنڈنٹ رضوان کی جانب سے ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران سکول کی بجلی منقطع کر دی جاتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن