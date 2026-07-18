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صحافی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر این سی سی آئی اے طلب

  • لاہور
صحافی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر این سی سی آئی اے طلب

لاہور ( کورٹ رپورٹر )ایڈیشنل سیشن جج نصرت علی صدیقی نے صحافی ریحان طارق کی ضمانت بعد ازگرفتاری کی درخواست پر این سی سی آئی اے کو 21جولائی کیلئے طلب کر لیا۔۔۔

 ریحان طارق کے وکیل میاں دائود نے مؤقف اپنایا کہ یہ پاکستان کا پہلا مقدمہ ہے جس میں کوئی وقوعہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی ایف آئی آر ہو گئی، یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں غیرممنوعہ دفعات ہوتے ہوئے بھی ضمانت بعد ازگرفتاری مسترد ہو گئی، صرف ایک انٹرویو کرنے پر صحافی کیخلاف جھوٹا مقدمہ درج کرکے گرفتار کیا گیا، وکیل ملزم نے مؤقف اپنایایہ پہلا مقدمہ ہے ۔

 

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