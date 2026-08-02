ماتحت عدلیہ کے ججز پر مونوٹائزیشن پالیسی کا نفاذ کردیا گیا :سینئر سول جج
لاہور ( کورٹ رپورٹر )سینئر سول جج لاہور سعید احمد رانا نے روزنامہ دنیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ پنجاب میں ماتحت عدلیہ کے ججز پر مونوٹائزیشن پالیسی کا نفاذ کردیا گیا۔
قومی خزانے کو 6ارب روپے کی بچت ہوئی، پالیسی کے باعث ماتحت عدلیہ کے ججز اب سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرسکیں گے ،ججز سے ڈرائیو،گاڑیوں کی مینٹی ننس اور پٹرول کی سہولیات واپس لے لی گئیں۔
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