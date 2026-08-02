صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک وارڈن مس کنڈکٹ پر ملازمت سے برخاست

  • لاہور
ٹریفک وارڈن مس کنڈکٹ پر ملازمت سے برخاست

لاہور(کرائم رپورٹر)سی ٹی اولاہور سید عبدالرحیم شیرازی نے ناقص انفورسمنٹ اور فرائض میں غفلت پر سخت کارروائی کرتے ہوئے 10 ٹریفک انسپکٹرز کی ایک سال کے لیے ترقی روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔

جبکہ ٹریفک وارڈن کو مس کنڈکٹ پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔سی ٹی او نے مختلف ٹریفک سیکٹرز کا اچانک دورہ کرکے ہیلمٹ، ون وے ٹریفک، لین لائن اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف انفورسمنٹ کا جائزہ لیا۔ ناقص کارکردگی پر سیکٹر انچارجز انارکلی، مزنگ، گڑھی شاہو اور نیاز بیگ کو محکمانہ سزائیں دی گئیں، سیکٹر انچارجز شیراکوٹ اور مانگا منڈی کو آئندہ محتاط رہنے کی وارننگ جاری کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹیچنگ ہسپتال میں پرائیویٹ تشخیصی ٹیسٹ‘کاررروائی کا حکم

حافظ آباد:چہلم شہدا کربلا کے موقع پر سکیورٹی انتظامات

ڈپٹی کمشنر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ماڑی بھنڈراں‘ریڑھی بازار کا دورہ

ایم ڈی واسا کی ترقیاتی منصوبوں پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ

نکاسی آب نہ ہونے پرفصلیں برباد ،کسانوں کا احتجاج

کچہری چوک میں سٹی بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل