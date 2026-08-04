یوم شہدا کی آج ہونیوالی تقریبات کل تک کیلئے ملتوی
لاہور (کرائم رپورٹر )لاہور سمیت پنجاب بھر میں پنجاب پولیس کی طرف سے یوم شہدا کی آج ہونیوالی تمام تقریبات ملتوی کر دی گئیں ۔چہلم حضرت امام حسین ؓ اور عرس حضرت داتا گنج بخش ؒکی وجہ سے سکیورٹی ڈیوٹی کیلئے تقریبات کیلئے ایک روز کیلئے ملتوی کی گئیں،پنجاب پولیس شہدا کی یاد میں تقریبات کل منائے گی۔
لاہور سمیت پنجاب بھر میں پنجاب پولیس کی طرف سے یوم شہدا کی آج ہونیوالی تمام تقریبات ملتوی کر دی گئیں ۔چہلم حضرت امام حسین ؓ اور عرس حضرت داتا گنج بخش ؒکی وجہ سے سکیورٹی ڈیوٹی کیلئے تقریبات کیلئے ایک روز کیلئے ملتوی کی گئیں،پنجاب پولیس شہدا کی یاد میں تقریبات کل منائے گی۔
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