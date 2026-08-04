صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10کلو آٹے کا تھیلا 1100کا فروخت کیا جا رہا :محکمہ فوڈ

  • لاہور
10کلو آٹے کا تھیلا 1100کا فروخت کیا جا رہا :محکمہ فوڈ

حکومت فلور ملز کو 3800روپے فی 40کلو کے حساب سے گندم فراہم کر رہی

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پرٹیکشن نے صوبہ کے تمام اضلاع کو آٹے کی وافر فراہمی تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی رپورٹ جاری کردی۔ڈی جی فوڈ پنجاب امجد حفیظ نے سرکاری پریس ریلیز میں دعویٰ کیا ہے کہ حکومت فلور ملز کو 3800روپے فی 40کلو کے حساب سے گندم فراہم کر رہی ہے۔اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1100 اور 20 کلو کا 2200 روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے ۔محکمہ فوڈ سیفٹی روزانہ 5 ہزار میٹرک ٹن گندم فلور ملز کو جاری کر رہا ہے لاہور ڈویژن کو آٹے کے سب سے زیادہ 2 لاکھ 80 ہزار 903 تھیلے فراہم کیے گئے ۔آٹے کی پیداوار اور مارکیٹ تک سپلائی کا عمل بلا تعطل جاری ہے ۔آٹا فراہمی اور مارکیٹ کی مانیٹرنگ کا عمل مکمل ڈیجیٹلائز کر دیا ہے ۔فلور ملز کو گندم جاری کرنے سے مارکیٹ میں آٹا سپلائی تک مسلسل ٹریکنگ کی جا رہی ہے ،کسی بھی ضلع میں آٹا کمی کی نشاندہی پر فوراً سپلائی پوری کی جاتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی کاموں میں شفافیت ،معیار بر قراررکھنے کا حکم

بی زیڈ ملازمین نے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا، مکمل ہڑتال کا اعلان

چہلم جلوس، سی پی او کا سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

دیہی ہسپتالوں میں سروس بہتر بنا ئی جائے : ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

صوبائی وزیر کا ملتان، وہاڑی، لودھراں شاہراہ منصوبوں کا جائزہ

ویمن یونیورسٹی ملتان، جونیئر ملازمین کو ترقیوں کی یقین دہانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس