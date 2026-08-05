صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عملی امتحانات کے نئے طریقے کے نتائج کیلئے ریسرچ کافیصلہ

  • لاہور
عملی امتحانات کے نئے طریقے کے نتائج کیلئے ریسرچ کافیصلہ

تھیوری اور پریکٹیکل میں حاصل کردہ نمبروں کا تقابلی تجزیہ کیا جائے گا

لاہور(خبر نگار )پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز نے عملی امتحانات کے نئے طریقہ کار کے نتائج اور اس کے اثرات کا جامع جائزہ لینے کے لیے خصوصی ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس مقصد کے تحت طلبہ کے تھیوری اور پریکٹیکل امتحانات میں حاصل کردہ نمبروں کا تقابلی تجزیہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایسے امیدواروں کا ریکارڈ بھی الگ سے جانچا جائے گا جنہوں نے تھیوری امتحان میں کم جبکہ عملی امتحان میں غیر معمولی طور پر زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ اگر تحقیقات کے دوران عملی امتحانات میں نمبروں کی فراہمی میں بے ضابطگیاں ثابت ہوئیں تو ذمہ دار اساتذہ کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔رواں سال پہلی مرتبہ عملی امتحانات میں طلبہ سے تحریری سوالنامہ بھی حل کرایا گیا، جبکہ عملی پرچوں کی پہلی بار سنٹرلائزڈ مارکنگ بھی کی گئی۔ حکام کے مطابق ان اقدامات کا مقصد امتحانی نظام میں شفافیت اور میرٹ کو مزید مضبوط بنانا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹرک کے پہلے سالانہ امتحانات میں پنجاب بھر سے تقریباً 27 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی۔ اب نئے عملی امتحانی نظام کے نتائج، افادیت اور مجموعی اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، جس کی بنیاد پر آئندہ برسوں کے امتحانی نظام میں مزید اصلاحات اور بہتری کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مصدق ملک سے گورنر سندھ کی ملاقات ماحولیات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال

شاہ اللہ دتہ کو عالمی بدھ مت ہیریٹیج سائٹ بنائینگے،اورنگزیب کھچی

مذہبی ہم آہنگی، باہمی احترام کے فروغ کیلئے پرعزم، سردار یوسف

آزادی کی خواہش طاقت سے نہیں دبائی جا سکتی:امیر مقام

کشمیری تنہا نہیں ، پوری قوم ریاست ساتھ کھڑی : وفاقی وزرا

پاکستان کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کی حمایت کرتا رہے گا، طاہرہ اورنگزیب

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر