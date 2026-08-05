صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف کینسر انسٹی ٹیوٹ کے بی اوڈی کااجلاس‘ 9نکاتی ایجنڈ ا منظور

  • لاہور
نواز شریف کینسر انسٹی ٹیوٹ کے بی اوڈی کااجلاس‘ 9نکاتی ایجنڈ ا منظور

لاہور ( ہیلتھ رپورٹر )چیئرمین بورڈ و سابق چیف سیکرٹری پنجاب زاہد سعیدکی زیر صدارت محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے بورڈ آف گورنرز کا 21واں اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں9 نکاتی ایجنڈا پیش اور منظور کیا گیا۔

چیئرمین بورڈ و سابق چیف سیکرٹری پنجاب زاہد سعیدکی زیر صدارت محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے بورڈ آف گورنرز کا 21واں اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں9 نکاتی ایجنڈا پیش اور منظور کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ناکارہ سیوریج،گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع

پٹرول پر لیوی ، بجلی پر ٹیکس ختم کئے جا ئیں :جماعت اسلامی

پیپلز کالونی ڈسپوزل سٹیشن میں 3نئے پمپس کا افتتاح

کچی فتومنڈ بازار میں ناقص صفائی پر ڈی سی شدید برہم

راہوالی:فصلوں سے پانی کے نکاس کیلئے کسان خود متحرک

سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی جانب سے جلوس روٹ کا معائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر