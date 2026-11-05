چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی آبائی گاؤں میلو ورکاں آمد والدین کی قبروں پر فاتحہ خوانی
لاہور(سٹاف رپورٹر)چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی آبائی گاؤں میلو ورکاں آمد، والدین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔
بتایاگیا ہے کہ اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر آبائی گاؤں میلو ورکاں پہنچے جہاں انتظامی و پولیس افسر وں نے استقبال کیا، چیف جسٹس نے والدین کی قبروں پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور انکے درجات کی بلندی کیلئے دعا کی۔
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