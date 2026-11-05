صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:صفائی ورکرز کی 100 فیصد حاضری یقینی بنانیکی ہدایت

  • فیصل آباد
چناب نگر:صفائی ورکرز کی 100 فیصد حاضری یقینی بنانیکی ہدایت

چناب نگر:صفائی ورکرز کی 100 فیصد حاضری یقینی بنانیکی ہدایت فیلڈ میں عملی کام کرنے والے ورکرز ہی ڈیوٹی پر برقرار رکھے جائیں :ڈی سی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے اسسٹنٹ کمشنر لالیاں حبیبہ بلال کے ہمراہ چناب نگر کا دورہ کیا اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے انتظامات، ورکرز کی حاضری، مشینری کی دستیابی اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کمیٹی آفس چناب نگر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ستھرا پنجاب کے ورکرز کی حاضری چیک کی اور صفائی کے لیے استعمال ہونے والی مشینری کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ورکرز کی سو فیصد حاضری یقینی بنائی جائے اور مشینری کو پینٹ اور واش کرکے مکمل طور پر فعال رکھا جائے تاکہ صفائی آپریشن میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے ۔ڈپٹی کمشنر نے منیجر ستھرا پنجاب حمزہ امجد کو ہدایت کی کہ سرکل چناب نگر کے شہری اور دیہی علاقوں میں صفائی اور ورکرز کی ڈیوٹیوں کا جامع منصوبہ تیار کرکے پیش کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ فیلڈ میں عملی طور پر کام کرنے والے ورکرز ہی ڈیوٹی پر برقرار رکھے جائیں، جبکہ غفلت برتنے اور کام نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں ملازمت سے فارغ کیا جائے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے چناب نگر میں جاری سیوریج لائن کے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا اور منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، ایس ڈی او پبلک ہیلتھ اور دیگر متعلقہ افسران سے منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے بریفنگ حاصل کی اور کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا کہ صفائی کے نظام کو مؤثر بنانے ، مشینری کی مکمل فعالیت اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے تمام متعلقہ افسران اپنی ذمہ داریاں پوری تندہی سے ادا کریں۔ عوام کو بہتر میونسپل سروسز کی فراہمی اور شہری مسائل کا فوری حل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نہری پا نی چوری، گندم و آٹے کی سمگلنگ کے واقعات کا جائزہ

ستھرا پنجاب ، ثمرات ہر شہری تک پہنچائے جائیں:چودھری محمد اکمل

میانوالی :گندم اُگاؤ مہم کے سلسلے میں نمبردار و کسان کنونشن

پانی چوری کی روک تھام،آبِیانہ وصولی مؤثر بنائی جائے ، علی اکبر

میانوالی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیسرے روز بھی سخت نگرانی

ڈپٹی کمشنر شاہد عباس کا مریم نواز میڈیکل کالج کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن