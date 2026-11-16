صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبے میں مذہبی سیاحت کو فروغ دیا جا رہا : محکمہ اوقاف

  • لاہور
صوبے میں مذہبی سیاحت کو فروغ دیا جا رہا : محکمہ اوقاف

مزارات کو عالمی معیار کے مطابق ترقی دینا محکمہ کی اولین ترجیح :احسان بھٹہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ صوبے میں مذہبی سیاحت کے فروغ، اولیائے کرام کے مزارات کی تاریخی و روحانی اہمیت کو اجاگر کرنے اور انہیں بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی دینے کے لیے محکمہ اوقاف جامع اقدامات کر رہا ہے ۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر مزارات پر آنے والے زائرین، عقیدت مندوں اور ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب کے عظیم مذہبی، تاریخی اور صوفیانہ ورثے کو عالمی سطح پر متعارف کروایا جا سکے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ اور حضرت بی بی پاکدامنؒ کے مزارات کے دورے کے موقع پر افسروں کو ہدایات کرتے کیا۔ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے دونوں مقدس مزارات پر حاضری فاتحہ خوانی کی اور ملکی سلامتی، ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ بعد ازاں انہوں نے دونوں مزارات کے مختلف حصوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات، صفائی ، سکیورٹی انتظامات، تزئین و آرائش، دیکھ بھال اور جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت کی کہ مزارات پر حاضری دینے والے زائرین کے لیے سہولتوں کو مزید بہتر بنایا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران بےقابو،تعطل 20 گھنٹے تک پہنچ گیا، ہوٹلوں اور تندروں پر عوام کارش

تبدیلی استعمال اراضی : ہزاروں پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا منصوبہ

لاپروائی جان لیوا حادثات کا سبب بنتی ہے ،وزیراعلیٰ

سرسید گرلز کالج میں اسپورٹس سہولتیں بہتر بنانے کا فیصلہ

بلدیاتی وعام انتخابات میں کلین سوئپ کرینگے ،سعید غنی

پاکستان و اٹلی کے تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر