صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوریوالا میں سسرالیوں کا بہو پر بہیمانہ تشدد‘بال کاٹ د ئیے

  • ملتان
بوریوالا میں سسرالیوں کا بہو پر بہیمانہ تشدد‘بال کاٹ د ئیے

ناک کاٹنے کی کوشش اہلِ علاقہ کی مداخلت سے ناکام، ایک ملزم گرفتار

بوریوالا (نمائندہ دنیا، سٹی رپورٹر) نواحی گاؤں 317ای بی میں گھریلو جھگڑے پر سسرالیو ں نے بہو پر بہیمانہ تشدد کرتے ہوئے خاتون کے سر کے بال کاٹ کر گنجا کر دیا۔ اہلِ علاقہ کی بروقت مداخلت سے ناک کاٹنے کی کوشش ناکام بنادی گئی۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرلیا۔ شمیم اختر نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اس کی بیٹی رسول بی بی کی شادی تین سال قبل نوید چاولیانہ سے ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ساس رخسانہ بی بی نے بیٹی کو اطلاع دیے بغیر نوید سے طلاق دلوا کر اس کی شادی اپنے دیور مزمل چاولیانہ سے کر دی، تاہم بعدازاں اسے بھی گھر سے نکال دیا گیا۔شمیم اختر کے مطابق جب رسول بی بی نے والدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ساس، سابق شوہر نوید اور رشتہ دار عابد نے مل کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور بال کاٹ دیے ، جبکہ ناک کاٹنے کی کوشش اہلِ علاقہ نے ناکام بنادی۔پولیس تھانہ ساہوکا نے متاثرہ خاتون کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم عابد چاولیانہ کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر نامزد ملزمان کی تلاش کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کا سلسلہ 27 اکتوبر سے شروع ہوگا، آئی جی

شہرکی رونقوں میں مزید اضافہ کریں گے ،وزیربلدیات

قیدیوں کو بہترسہولتیں دینے کیلئے کوشاں،صوبائی وزیر

لیاری میں عمارت گرنے کے مقدمے میں مالکان کی درخواست ضمانت منظور

شوہر کے قتل کی ملزمہ کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ

سلطان آبادمیں 350 نادہندگان کے بجلی کنکشن منقطع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن