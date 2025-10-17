فلڈ سروے شفاف انداز میں جاری ہے :خالد عباس سیال
متاثرین کو پیکیج کے تحت نقصانات کا ازالہ کیا جائیگا:ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی گفتگو
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال کی زیرِ صدارت ریونیو افسران کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں فلڈ سروے ، ریونیو ریکوری اور پلس پراجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آڈٹ کے قواعد و ضوابط پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اے ڈی سی ریونیو نے زیر التواء ونڈاجات، ناموں کی اغلاط، پارٹیشن فائلز اور آن لائن موضع جات کے فوری ازالے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ریونیو افسران کو سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے متحرک ہو کر کام کرنیکا حکم دیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز، دیگر ریونیو افسران اور پلس پراجیکٹ کے نمائندے شریک تھے ۔ خالد عباس سیال نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر فلڈ سروے شفاف انداز میں جاری ہے اور متاثرین کو پیکج کے تحت نقصانات کا ازالہ کیا جائیگا۔