خانیوال میں بھکاریوں کی بھر مار،شہریوں کی زندگی عذاب
محلے ،مارکیٹس ،مساجدسمیت کوئی جگہ محفوظ نہیں،انکار پر بدعائیں بھی دیتے ہیں
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)خانیوال وگردونواح کے محلوں، مارکیٹوں میں بھکاریوں کی بھر مار،شہریوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ متعدد بھکاری اپنے یا بچوں کے سر باز و، ٹانگوں پر فرضی پٹیاں باندھ کریا فرضی معذور بن کر مانگتے ہیں محلوں اور مارکیٹوں میں بھکاریوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ، پیشہ ور بھکاریوں سے شہری پریشان شہر کے گلی محلوں اور تجارتی مراکز پر پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ پیشہ ور بھکاریوں نے مانگنے کیلئے نت نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں کوئی بجلی کا بل اور کوئی گھر جانے کا کرایہ تو کوئی ادویات اور دیگر ضرورت کا بہانہ بنا کر لوگوں سے بھیک مانگتا دیکھائی دیتا ہے ۔ شہریوں کے انکار پر بدعائیں دینا بھی پیشہ ور گداگروں نے وطیرہ بنا رکھا ہے متعدد بھکاری اپنے یا بچوں کے سر بازو اور ٹانگوں پر فرضی پٹیاں باندھ کر بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں، مساجد میں بھی ہر نماز کے دوران پیشہ ور بھکاری خود ساختہ پریشانی سنا کر نمازیوں سے پیسے اینٹھتے ہیں ۔پیشہ وربھکاریوں کی بہتات سے ضرورت مند اور مستحق طبقہ لوگوں کی مدد سے محروم رہتاہے ۔ سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔