صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں بھکاریوں کی بھر مار،شہریوں کی زندگی عذاب

  • ملتان
خانیوال میں بھکاریوں کی بھر مار،شہریوں کی زندگی عذاب

محلے ،مارکیٹس ،مساجدسمیت کوئی جگہ محفوظ نہیں،انکار پر بدعائیں بھی دیتے ہیں

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)خانیوال وگردونواح کے محلوں، مارکیٹوں میں بھکاریوں کی بھر مار،شہریوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ متعدد بھکاری اپنے یا بچوں کے سر باز و، ٹانگوں پر فرضی پٹیاں باندھ کریا فرضی معذور بن کر مانگتے ہیں محلوں اور مارکیٹوں میں بھکاریوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ، پیشہ ور بھکاریوں سے شہری پریشان شہر کے گلی محلوں اور تجارتی مراکز پر پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ پیشہ ور بھکاریوں نے مانگنے کیلئے نت نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں کوئی بجلی کا بل اور کوئی گھر جانے کا کرایہ تو کوئی ادویات اور دیگر ضرورت کا بہانہ بنا کر لوگوں سے بھیک مانگتا دیکھائی دیتا ہے ۔ شہریوں کے انکار پر بدعائیں دینا بھی پیشہ ور گداگروں نے وطیرہ بنا رکھا ہے متعدد بھکاری اپنے یا بچوں کے سر بازو اور ٹانگوں پر فرضی پٹیاں باندھ کر بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں، مساجد میں بھی ہر نماز کے دوران پیشہ ور بھکاری خود ساختہ پریشانی سنا کر نمازیوں سے پیسے اینٹھتے ہیں ۔پیشہ وربھکاریوں کی بہتات سے ضرورت مند اور مستحق طبقہ لوگوں کی مدد سے محروم رہتاہے ۔ سماجی رہنماؤں اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:لال کڑتی گینگ کا سر غنہ گرفتار ، 6 موٹر سائیکلیں اور رقم برآ مد

سمبڑیال:کالج کی طالبہ اغوا

گجرات پو لیس کے 14 سب انسپکٹروں کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر