صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر برکس کمپنی، رائس ملزکا بوائلرسیل

  • ملتان
ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر برکس کمپنی، رائس ملزکا بوائلرسیل

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات انجینئر سرفراز ارجم کی ماحول دشمن عناصر کے خلاف کارروائی۔۔۔

 آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات کی تنصیب نہ کرنے پر اجوا رائس ملز جیل روڈ موسیٰ ورک میاں چنوں کے بوائلر کو سیل اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ فیصل برکس کمپنی چک نمبر 128 / 15L میاں چنوں کو  سیل اور ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ محمد امجد انسپکٹر اور محسن رضا فیلڈ اسسٹنٹ پر مشتمل اینٹی سموگ سکواڈ روزانہ کی بنیاد پر آلودگی پھیلانے والے اور سموگ کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لا رہا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:لال کڑتی گینگ کا سر غنہ گرفتار ، 6 موٹر سائیکلیں اور رقم برآ مد

سمبڑیال:کالج کی طالبہ اغوا

گجرات پو لیس کے 14 سب انسپکٹروں کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر