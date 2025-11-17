صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوجرائم پیشہ عناصر گرفتار، منشیات اور اسلحہ برآمد

  • ملتان
دوجرائم پیشہ عناصر گرفتار، منشیات اور اسلحہ برآمد

نوید تین کلو چرس، سبحان بارہ بور بندوق ، شاز ل سے پستول قبضے میں لیا گیا

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلع مظفرگڑھ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی کوٹ ادو شکیل احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کے دوران منشیات فروش نوید سے تین کلوگرام چرس برآمد کرکے اسے گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف امتناعِ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔مزید کارروائی میں ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم سبحان سے بندوق 12 بور جبکہ ملزم شازل سے پسٹل 30 بور برآمد کیا گیا۔ دونوں ملزموں کے خلاف اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ضلع بھر میں منشیات فروشوں اور اسلحہ بردار عناصر کے خلاف آپریشن جاری ہے ۔مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنا پولیس کی ترجیحات میں شامل ہے ۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پولیس ہیلپ لائن 15 پر دیں، اطلاع دہندہ کا نام مکمل طور پر صیغۂ راز میں رکھا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر