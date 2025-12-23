صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب کے تحت عوامی ریلیف کیلئے ڈبل شفٹ کا آغاز

  • ملتان
ستھرا پنجاب کے تحت عوامی ریلیف کیلئے ڈبل شفٹ کا آغاز

سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں کا دورہ ، صفائی ستھرائی کا جائزہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوامی ریلیف کے لیے ڈبل شفٹ کا آغاز کر دیا گیا۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے اہم چوکوں، بازاروں اور گنجان آباد علاقوں میں جاری صفائی آپریشن کا معائنہ کیا اور فیلڈ میں موجود عملے کو ہدایات جاری کیں۔معائنہ کے موقع پر منیجر آپریشنز انوار الحق نے سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو صفائی آپریشن، دستیاب وسائل اور جاری سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی بریفننگ دی۔ سی ای او نے صفائی کے معیار پر زور دیتے ہوئے ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے ۔عابد حسین بھٹی نے مختلف قبرستانوں کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے صفائی ستھرائی، ملبہ جات کے بروقت اخراج اور مجموعی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ قبرستانوں میں خصوصی صفائی آپریشن کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بتایا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوامی ریلیف کے لیے ڈبل شفٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ صفائی کے عمل کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ بازاروں اور گنجان آباد علاقوں میں نئے ڈسٹ بن اور کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں تاکہ کوڑا کرکٹ کی بروقت تلفی ممکن ہو سکے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ صفائی سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت کے اندراج کے لیے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں، فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس