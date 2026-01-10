صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

  • ملتان
وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

فول پروف انتظامات کیلئے پولیس و دیگر ادارے آن بورڈ ہیں،چیئرمین الیکشن بورڈ

 وہاڑی(نمائندہ خصوصی)ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں چیئرمین الیکشن بورڈ ملک بہرام خضر اعوان ایڈووکیٹ نے الیکشن بورڈ کے ممبران لبنیٰ احتشام ایڈووکیٹ، محمد زاہد سرویا ایڈووکیٹ اور چودھری محمد اصغر کمبوہ ایڈووکیٹ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 10 فروری کو ہونے والی پولنگ کے موقع پر ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار وھاڑی کی اعلیٰ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے الیکشن بورڈ اپنی تمام ذمہ داریاں دیانتداری سے ادا کرے گا اور صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ، انتظامات کو مکمل فول پروف بنانے کے لیے وہاڑی پولیس سمیت دیگر اداروں کو آن بورڈ لیا گیا ہے ، امیدواروں اور ووٹرز پولنگ کے عمل اور نتائج کے اعلان تک پیار، محبت، برداشت اور بار کے بائی لاز کی مکمل پاسداری کریں تاکہ انتخابی عمل خوشگوار ماحول میں پایۂ تکمیل تک پہنچے اور وکلا برادری کے وقار میں اضافہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

3اضلاع میں 586 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ

کاشتکاروں اور فیکٹری مالکان کے مذاکرات کینوکاریٹ رواں ہفتے کیلئے 1600 روپے طے

واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا جائزہ اجلاس

کمشنر سرگودھا کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا ڈسٹرکٹ پبلک سکول بھکر کا دورہ

بناسپتی گھی، چینی اور دیگر ناقص اجزا سے کھویا بنانے والا یونٹ سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن